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Минцифры создало мобильное приложение для Fan ID

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:45

Минцифры разработало мобильное приложение для карты болельщика (Fan ID). Об этом сообщает ТАСС.

Оно поможет сохранить билет и пройти по нему на стадион даже без доступа к сети, достаточно только показать QR-код из приложения.

Сейчас в приложении уже можно оформить Fan ID на себя и детей, передать билет другому человеку, узнать расписание матчей, стадион, посмотреть место на карте, добавить спортивное событие в календарь, перейти на сайт клуба для покупки билета, а также узнать о бонусных программах клубов.

1 июня 2022 года в России начал действовать паспорт болельщика, или Fan ID. Без него нельзя будет купить билеты и попасть на официальные спортивные мероприятия. Карта должна быть у всех участников проводимого мероприятия, включая персонал, работников СМИ, представителей команд и иностранных футболистов, которые официально работают в России и имеют СНИЛС.

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