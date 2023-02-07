Минцифры создало мобильное приложение для Fan ID

1 июня 2022 года в России начал действовать паспорт болельщика, или Fan ID. Без него нельзя будет купить билеты и попасть на официальные спортивные мероприятия. Карта должна быть у всех участников проводимого мероприятия, включая персонал, работников СМИ, представителей команд и иностранных футболистов, которые официально работают в России и имеют СНИЛС.