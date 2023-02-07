Против L’Oréal подали почти 60 исков в суд из‑за небезопасности продукции

Истцы заявляют, что продукты для выпрямления волос, которые продает L’Oréal USA, Inc. и другие корпорации, вызывают рак и другие проблемы со здоровьем. По их словам, компании знали о содержании опасных химических веществ в их средствах, но все равно продавали их и делают это до сих пор.