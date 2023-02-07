Против L’Oréal подали почти 60 исков в суд из‑за небезопасности продукции

В федеральные суды в США поступило не менее 57 исков на компанию L’Oréal из‑за небезопасных компонентов средств для выпрямления волос. Об этом пишет Business of Fashion.
Истцы заявляют, что продукты для выпрямления волос, которые продает L’Oréal USA, Inc. и другие корпорации, вызывают рак и другие проблемы со здоровьем. По их словам, компании знали о содержании опасных химических веществ в их средствах, но все равно продавали их и делают это до сих пор.
Американцы начали массово подавать заявления против L’Oréal после публикации исследования Национальных институтов здравоохранения. Оно показало, что у женщин, которые используют продукты компании хотя бы несколько раз в год, более чем в два раза выше риск развития рака матки.
Первый иск после этой публикации подала Диандра Дебросc Циммерманн из DiCello Levitt. Она отметила, что продукты для выпрямления волос преимущественно продаются темнокожим женщинам, намекнув на расовую сторону проблемы.
Циммерманн уверена, что в ближайшие недели свои заявления против L’Oréal напишут еще многие иски. Также, по ее мнению, в конечном счете тысячи женщин могут подать в суд на компанию.
После того как стало известно о первых исках, L’Oréal заявила, что компания «уверена в безопасности своих продуктов и считает, что недавние судебные иски не имеют никаких юридических оснований».