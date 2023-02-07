Отели Антальи выделят 15 тыс. номеров для пострадавших от землетрясения

В Турции отельеры бесплатно разместят пострадавших от землетрясения в гостиницах Антальи. Об этом сообщает местное издание Turizm Guncel со ссылкой на Средиземноморскую ассоциацию туристических отельеров и операторов (AKTOB).
Ассоциация рассчитывает выделить 15 тыс. номеров. Для этого она ведет переговоры со всеми членами AKTOB и партнерами, на данный момент к размещению пострадавших готовы 222 отеля с 1025 свободными комнатами.
«Суровые климато-географические условия в районах, где произошло бедствие века, где за короткий промежуток времени произошло два сильных землетрясения, создают необходимость срочного размещения пострадавших в безопасных районах», — говорится в заявлении ассоциации.
Число отелей, которые присоединились к программе, активно растет. В среднем каждая гостиница резервирует по пять-десять номеров.
Список таких отелей можно найти на специальном сайте. Там же указаны контакты, по которым необходимо связаться, чтобы получить свободный номер.