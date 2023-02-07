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В Турции при землетрясении погиб россиянин. Общее число погибших возросло до 3419 человек

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:00

В Турции при землетрясении погиб один гражданин России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские оперативные службы.

Другие подробности агентство не приводит.

6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. За подземными толчками последовало около 300 афтершоков, которые ощущались в 10 провинциях страны и близлежащих государствах, в том числе в Сирии и Грузии.

По последним данным, число погибших при землетрясении в Турции возросло до 3419 человек, пострадали — 20 534. В общей сложности обрушились 5 775 зданий.

Трагедия вызвала отклик у соседних стран. Отложив в сторону все существующие противоречия, премьер Армении Никол Пашинян предложил оказать всю необходимую помощь Анкаре и Дамаску, а премьер Израиля Биньямин Нетаньяху уже распорядился отправить спасательные бригады.

Помощь странам также окажут Россия, Германия, Италия, Великобритания, США, Польша, Болгария, Греция, Япония, Франция, Пакистан и другие.

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Биньямин НетаньяхуНикол Пашинян
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