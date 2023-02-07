В Турции при землетрясении погиб россиянин. Общее число погибших возросло до 3419 человек

6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. За подземными толчками последовало около 300 афтершоков, которые ощущались в 10 провинциях страны и близлежащих государствах, в том числе в Сирии и Грузии.