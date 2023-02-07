ЕС отменил потолок цен для нефтепродуктов, произведенных из российской нефти за рубежом

Евросоюз предусмотрел два исключения в рамках потолка цен на российские нефтепродукты. Об этом свидетельствуют пояснения Еврокомиссии.
Ограничение не будет действовать для нефтепродуктов, произведенных из российской нефти за рубежом. Кроме того, потолок цен отменяется при смешивании российской нефти с ресурсами из других стран.
Как отмечает РБК, такие нефтепродукты не только смогут продаваться без учета ценовых ограничений, но и упростят жизнь европейским провайдерам — они могут беспрепятственно оказывать услуги по их страхованию и транспортировке.
С 5 декабря Евросоюз, «Большая семерка» и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Страны договорились, что предельная цена будет фиксированной, а не привязанной к индексу, однако ее размер может меняться.
Спустя два месяца, 5 февраля, вступил в силу потолок цен на российские нефтепродукты. Его установили на уровне 100 долларов за баррель для продуктов, торгующихся с премий (например, дизельное топливо). Для нефтепродуктов, торгующихся со скидкой (таких, как мазут), предельная цена составляет 45 долларов за баррель.