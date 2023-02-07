Актеры «Здравствуй, будущее!» рассказали подробности о своих персонажах

В честь приближающейся премьеры «Здравствуй, будущее!» стриминговая платформа Apple TV+ опубликовала новый проморолик, посвященный ретрофутуристическому сериалу. В нем создатели и актеры поделились своими рассуждениями о проекте и раскрыли характеры своих персонажей.
В видео снялись исполнитель главной роли Билли Крудап (продавец таймшеров на Луне Джек Биллингс), Ханифах Вуд (в сериале — напарница Джека по бизнесу Ширли Стедман), Джеки Уивер (Барбара Биллингс), Николас Подани (парень, который летит в школу на реактивном ранце, Джо Шортер) и Элисон Пилл (Миртл Мейберн).
Поподробнее о процессе создания проекта рассказали продюсеры и сценаристы Амит Бхалла и Лукас Дженсен, а также режиссер и исполнительный продюсер Джонатан Энтвистл. Создатели обещают, что это будет картина о будущем, но вдохновленная эстетикой прошлого. В сериале появятся одежда, машина и даже интерьеры 1950-х.
Трейлер сериала «Здравствуй, будущее!» вышел в середине января. Тогда Apple TV+ познакомила нас с миром картины — ретрофутуристичным, полным ярких красок и резко сменяющихся эмоций. Машины парили над дорогами, как скейтборды из «Назад в будущее», собак выгуливали маленькие летающие тарелки, а мальчик отправлялся в школу на реактивном ранце.
Главный герой — харизматичный продавец Джек Биллингс (Билли Крудап) — рассчитывает привнести еще больше красок в жизнь клиентов, торгуя таймшерами на Луне. Однако его мечта столкнется с некоторыми трудностями, и его энтузиазм начнет спадать.
Премьера «Здравствуй, будущее!» состоится 17 февраля на Apple TV+ .