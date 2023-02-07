Актеры «Здравствуй, будущее!» рассказали подробности о своих персонажах

Поподробнее о процессе создания проекта рассказали продюсеры и сценаристы Амит Бхалла и Лукас Дженсен, а также режиссер и исполнительный продюсер Джонатан Энтвистл. Создатели обещают, что это будет картина о будущем, но вдохновленная эстетикой прошлого. В сериале появятся одежда, машина и даже интерьеры 1950-х.