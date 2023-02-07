Суд отменил приговор и освободил из‑под стражи сотрудников Кроноцкого заповедника

Суд Петропавловска-Камчатского отменил приговор четырем сотрудникам Кроноцкого заповедника по делу о растрате 454,6 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.
«Все выпущены из‑под стражи в зале суда под подписку о невыезде. Дело возвращено в суд Петропавловска-Камчатского на повторное рассмотрение в ином составе», — заявили в суде.
В июле 2022-го замдиректора заповедника по науке и туризму Романа Корчигина, начальника научного отдела Дарью Паничеву, замдиректора по финансам и экономике Оксану Терехову и бывшего замдиректора по общим вопросам Николая Позднякова приговорили к лишению свободы на срок от трех до пяти с половиной лет.
По заключению суда, в 2015–2016 годах сотрудники Кроноцкого заповедника якобы создали «видимость утилизации коммерческой фирмой отходов, фактически захоронив их на особо охраняемой заповедной территории». Деньги были выделены на очистку участков побережья Тихого океана от нефтепродуктов в бочках и резервуарах, брошенного оборудования и остатков сооружений.
Природоохранные организации утверждают, что в публичном доступе есть материалы, подтверждающие проведение работ по ликвидации экологического ущерба. В том числе это подтверждают отчеты ученых МГУ им. Ломоносова об успешном зарастании территории и отсутствии источников негативного воздействия, говорится в заявлении.