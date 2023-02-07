Суд отменил приговор и освободил из‑под стражи сотрудников Кроноцкого заповедника

В июле 2022-го замдиректора заповедника по науке и туризму Романа Корчигина, начальника научного отдела Дарью Паничеву, замдиректора по финансам и экономике Оксану Терехову и бывшего замдиректора по общим вопросам Николая Позднякова приговорили к лишению свободы на срок от трех до пяти с половиной лет.