Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 3,4 тысячи человек

Число погибших при землетрясениях на юге Турции превысило 3,4 тысячи человек. Об этом сообщило информагентство Associated Press.
Турецкие власти заявили об обнаружении останков 2316 человек. Министерство здравоохранения Сирии также сообщило о 656 погибших. На неподконтрольных Дамаску частях Сирии число жертв составило по меньшей мере 450 человек.
Свыше 14 тыс. человек на территории Турции получили ранения. По данным турецкого управления по предотвращению и ликвидации последствий ЧС, спасателям удалось высвободить из‑под завалов 7840 человек.
В поисково-спасательных работах участвуют около 15 тыс. специалистов. Помогают пострадавшим еще 2256 тыс. медиков. К волонтерам, работающим с последствиями землетрясений, присоединились 51356 добровольцев.
Около 338 тыс. пострадавших в данный момент размещены в убежищах на месте общежитий, университетов и приютов. Землетрясение затронуло 10 провинций Турции.
Свою помощь властям предложили уже 40 стран, в том числе Азербайджан и Россия. В Турции объявлен семидневный общенациональный траур.