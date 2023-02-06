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Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 3,4 тысячи человек

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:09

Число погибших при землетрясениях на юге Турции превысило 3,4 тысячи человек. Об этом сообщило информагентство Associated Press.

Турецкие власти заявили об обнаружении останков 2316 человек. Министерство здравоохранения Сирии также сообщило о 656 погибших. На неподконтрольных Дамаску частях Сирии число жертв составило по меньшей мере 450 человек.

Свыше 14 тыс. человек на территории Турции получили ранения. По данным турецкого управления по предотвращению и ликвидации последствий ЧС, спасателям удалось высвободить из‑под завалов 7840 человек.

В поисково-спасательных работах участвуют около 15 тыс. специалистов. Помогают пострадавшим еще 2256 тыс. медиков. К волонтерам, работающим с последствиями землетрясений, присоединились 51356 добровольцев.

Около 338 тыс. пострадавших в данный момент размещены в убежищах на месте общежитий, университетов и приютов. Землетрясение затронуло 10 провинций Турции.

Свою помощь властям предложили уже 40 стран, в том числе Азербайджан и Россия. В Турции объявлен семидневный общенациональный траур.

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