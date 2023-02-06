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Sony задумала сиквел «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Возможно, с актерами из первого фильма

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:06

Киностудия Sony Pictures намерена выпустить продолжение слэшера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Его снимет создательница сериала «Сладкие и порочные» Дженнифер Кейтин Робинсон, сообщил Deadline.

Звезды оригинального фильма Дженнифер Лав Хьюитт и Фредди Принц-младший могут принять участие в проекте. В данный момент актеры обсуждают возможность возвращения во франшизу.

Пока картина находится на ранней стадии разработки. По информации источников, ее созданием планирует заняться продюсер ленты 1997 года и ее продолжения «Я все еще знаю, что вы сделали прошлым летом» Нил Мориц.

Сценарий обновленного слэшера напишет Леа МакКендрик, работавшая над «Магистром изящных искусств». Именно она вместе с Робинсон придумала идею для фильма.

Sony Pictures пока не подтвердила информацию о ремейке. Журналисты отмечают, что реализация проекта может зависить от согласия участвовать в нем актеров из оригинального хита.

Предположительно, действие новой картины будет разворачиваться уже вокруг новых героев, однако звезды франшизы, по задумке создателей, дополнят актерский состав. Таким образом создавали новые части серии «Крик», а также трилогию «Крид».

В октябре 2021 года стриминговый сервис Amazon Prime Video выпустил сериал «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» по мотивам популярного слешера 1990-х. Сюжет этого сериала не имел ничего общего с событиями оригинальных фильмов. Проект был закрыт после первого сезона.

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