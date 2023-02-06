В Турции объявили общенациональный семидневный траур из‑за разрушительного землетрясения

Первый толчок магнитудой 7,4 случился рано утром 6 февраля. Около 13:25 по московскому времени произошло повторное землетрясение магнитудой 7,6. Позже сейсмологи фиксировали около 30 афтершоков и несколько новых толчков магнитудой 7,7.