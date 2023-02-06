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В Турции объявили общенациональный семидневный траур из‑за разрушительного землетрясения

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:55

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил общенациональный траур в связи с мощным землетрясением, унесшим жизни более 1700 человек. Траур продлится семь дней, сообщил ТАСС.

«Наши флаги будут приспущены до захода солнца 12 февраля на всей территории нашего государства и в наших зарубежных представительствах», — заявил Эрдоган.

По последним данным, в результате разрушительного землетрясения в Турции погибли по меньшей мере 1762 человека, ранены оказались еще 12068. В стране обрушились свыше 6,8 тыс. зданий.

Стихийное бедствие затронуло также северные районы Сирии, там погибли 593 человека, а число пострадавших превысило 1,4 тыс. Толчки ощутили жители Ливана, Ирака, Израиля, Грузии, Абхазии и даже юга России.

Первый толчок магнитудой 7,4 случился рано утром 6 февраля. Около 13:25 по московскому времени произошло повторное землетрясение магнитудой 7,6. Позже сейсмологи фиксировали около 30 афтершоков и несколько новых толчков магнитудой 7,7.

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