В Турции объявили общенациональный семидневный траур из‑за разрушительного землетрясения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил общенациональный траур в связи с мощным землетрясением, унесшим жизни более 1700 человек. Траур продлится семь дней, сообщил ТАСС.
«Наши флаги будут приспущены до захода солнца 12 февраля на всей территории нашего государства и в наших зарубежных представительствах», — заявил Эрдоган.
По последним данным, в результате разрушительного землетрясения в Турции погибли по меньшей мере 1762 человека, ранены оказались еще 12068. В стране обрушились свыше 6,8 тыс. зданий.
Стихийное бедствие затронуло также северные районы Сирии, там погибли 593 человека, а число пострадавших превысило 1,4 тыс. Толчки ощутили жители Ливана, Ирака, Израиля, Грузии, Абхазии и даже юга России.
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