Пускепалиса посмертно наградили орденом Мужества

Сергей Пускепалис погиб в аварии на трассе М-8 в Ростовском районе Ярославской области 20 сентября 2022 года. Его микроавтобус столкнулся по касательной со встречным грузовиком, а затем выехал на встречную полосу, где врезался в фуру.