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Пускепалиса посмертно наградили орденом Мужества

Дарья Мельникова
Сегодня в 22:48

Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества актера и худрука ярославского Театра им. Федора Волкова Сергея Пускепалиса. Об этом сообщает ТАСС.

Актер был награжден «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга», говорится в указе президента.

Сергей Пускепалис погиб в аварии на трассе М-8 в Ростовском районе Ярославской области 20 сентября 2022 года. Его микроавтобус столкнулся по касательной со встречным грузовиком, а затем выехал на встречную полосу, где врезался в фуру.

Актер перегонял микроавтобус в Москву, приобретенный для «защитников Донбасса во время спецоперации», пишет ТАСС. Соболезнуя близким Пускепалиса, Путин назвал его бесконечно талантливым, увлеченным человеком, самобытным режиссером и актером.

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Владимир ПутинСергей Пускепалис
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