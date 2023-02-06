Пускепалиса посмертно наградили орденом Мужества

Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества актера и худрука ярославского Театра им. Федора Волкова Сергея Пускепалиса. Об этом сообщает ТАСС.
Актер был награжден «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга», говорится в указе президента.
Сергей Пускепалис погиб в аварии на трассе М-8 в Ростовском районе Ярославской области 20 сентября 2022 года. Его микроавтобус столкнулся по касательной со встречным грузовиком, а затем выехал на встречную полосу, где врезался в фуру.
Актер перегонял микроавтобус в Москву, приобретенный для «защитников Донбасса во время спецоперации», пишет ТАСС. Соболезнуя близким Пускепалиса, Путин назвал его бесконечно талантливым, увлеченным человеком, самобытным режиссером и актером.