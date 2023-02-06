Реклама
Новости

VK открыла второй клуб в Москве на базе Gipsy

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:45

VK открыла еще один клуб в Москве, в этот раз на базе Gipsy. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе холдинга.

Компания обновила самый популярный клуб в партнерстве с организацией Sagrado Corp., которая ранее работала над первой концертной площадкой VK на базе Adrenaline Stadium.

В новом дизайне и интерьере VK Gipsy (так теперь называется клуб) усовершенствована логистика для гостей и артистов, а также обновлены фотозоны и чиллауты. ВИП-зону клуба расписал создатель художественного направления глитч-сюрреализм и автор проекта «Животный инстинкт» Антон Лебедев. Еще в пространстве установили караоке-будки.

Весной в VK Gipsy откроется самая большая летняя терраса в Москве. Ее оснастят специальным раздвижным куполом, продолжая концепцию клуба на острове с видом на Москву-реку.

В 2023 году компания планирует провести более 100 концертов и клубных шоу популярных артистов. Для подписчиков «VK Музыки» будут действовать особые привилегии. Среди них — fast-track c возможностью быстрого прохода на мероприятие и уникальной зоной meet & greet.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»