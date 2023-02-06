VK открыла второй клуб в Москве на базе Gipsy

VK открыла еще один клуб в Москве, в этот раз на базе Gipsy. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе холдинга.
Компания обновила самый популярный клуб в партнерстве с организацией Sagrado Corp., которая ранее работала над первой концертной площадкой VK на базе Adrenaline Stadium.
В новом дизайне и интерьере VK Gipsy (так теперь называется клуб) усовершенствована логистика для гостей и артистов, а также обновлены фотозоны и чиллауты. ВИП-зону клуба расписал создатель художественного направления глитч-сюрреализм и автор проекта «Животный инстинкт» Антон Лебедев. Еще в пространстве установили караоке-будки.
Весной в VK Gipsy откроется самая большая летняя терраса в Москве. Ее оснастят специальным раздвижным куполом, продолжая концепцию клуба на острове с видом на Москву-реку.
В 2023 году компания планирует провести более 100 концертов и клубных шоу популярных артистов. Для подписчиков «VK Музыки» будут действовать особые привилегии. Среди них — fast-track c возможностью быстрого прохода на мероприятие и уникальной зоной meet & greet.