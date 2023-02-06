VK открыла второй клуб в Москве на базе Gipsy

В новом дизайне и интерьере VK Gipsy (так теперь называется клуб) усовершенствована логистика для гостей и артистов, а также обновлены фотозоны и чиллауты. ВИП-зону клуба расписал создатель художественного направления глитч-сюрреализм и автор проекта «Животный инстинкт» Антон Лебедев. Еще в пространстве установили караоке-будки.