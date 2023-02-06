Синхронистка Светлана Ромашина объявила о завершении спортивной карьеры

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина объявила о завершении спортивной карьеры в интервью телеканалу «Матч ТВ».
Самая титулованная в своем виде спортсменка рассказала, что «абсолютно спокойно отпускает карьеру». По словам Ромашиной, к ней «пришло чувство насыщения» профессиональным спортом.
Однако чемпионка намерена связать с синхронным плаванием свое будущее. «Сейчас есть куда двигаться, есть в каком направлении развиваться. Естественно, это связано со спортом и синхронным плаванием», — заявила она.
Ромашина пообещала оставаться «недалеко от спорта». «Я продолжаю любить свой вид спорта, готова отдавать силы, любовь, передавать навыки нашему молодому поколению. И если чем‑то когда‑то пригожусь в работе федерации, еще где‑то — всегда открыта», — пояснила спортсменка.
В данный момент Ромашина возглавила СШОР «Юность Москвы». «Пока что пытаюсь вникнуть во все бумажные дела, что крайне непросто и сильно отличается от работы в воде, которая у меня была раньше. Но все же стараюсь передавать опыт и навыки девочкам, занимающимся в этой школе. Присутствую на бортике, помогаю с постановкой программ», — рассказала она.
Также синхронистка стала администратором телеграм-канала «Перетрем», в котором она вместе с Александрой Пацкевич и Владой Чигиревой обсуждают спортивные события.
Ромашина призналась, что решение уйти из спорта пришло к ней уже после Олимпийских игр в Токио. Но уже тогда, после своей финальной победы, она понимала, что карьера движется к завершению.
По словам Ромашиной, это, вероятно, осознавала и ее тренер — Татьяна Данченко. «Мы так давно вместе, что с полуслова и полувзгляда все понимаем», — отметила синхронистка, добавив, что продолжает общаться с тренером уже на внеспортивные темы.