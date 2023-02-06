Синхронистка Светлана Ромашина объявила о завершении спортивной карьеры

В данный момент Ромашина возглавила СШОР «Юность Москвы». «Пока что пытаюсь вникнуть во все бумажные дела, что крайне непросто и сильно отличается от работы в воде, которая у меня была раньше. Но все же стараюсь передавать опыт и навыки девочкам, занимающимся в этой школе. Присутствую на бортике, помогаю с постановкой программ», — рассказала она.