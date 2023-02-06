В Петербурге состоится премьера мюзикла «Маугли» Алексея Франдетти

25 февраля Театра эстрады имени Аркадия Райкина в Петербурге состоится премьера мюзикла «Маугли». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе театра.
Для работы над постановкой были приглашены востребованные режиссеры музыкального театра Алексей Франдетти и Дарья Борисова.
За свою карьеру Франдетти поставил более 40 спектаклей в разных театрах России, включая Большой, Мариинский, МХТ им. А. П. Чехова, Театр Наций, Театр на Таганке. Борисова в 2022 году стала номинанткой «Золотой маски» 2022 года за работу в спектакле «Семейка Аддамс».
«Как будут выглядеть джунгли XXI века? Этот дикий мир предстанет как фантазия на тему технологического постапокалипсиса. Стилистика фильма „Дюна“ переберется на сцену театра, подчеркнув идею „мертвого мира“, утратившего человеческие ценности. Здесь правят не просто животные, а исполинские механические звери», — гласит синопсис постановки.
Бездушному и холодному миру зверей будет противопоставлен теплый, живой мир людей, бережно хранящий ценность любви, дружбы, заботы о ближнем. Мир, где не страшно смотреть друг другу в глаза.