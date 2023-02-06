В Петербурге состоится премьера мюзикла «Маугли» Алексея Франдетти

За свою карьеру Франдетти поставил более 40 спектаклей в разных театрах России, включая Большой, Мариинский, МХТ им. А. П. Чехова, Театр Наций, Театр на Таганке. Борисова в 2022 году стала номинанткой «Золотой маски» 2022 года за работу в спектакле «Семейка Аддамс».