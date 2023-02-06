Стартовал пятый поток программы «Архитекторы.рф». Подать заявку можно будет с середины февраля

Офлайн-программа начнет принимать заявки в середине февраля. Стать ее участниками смогут специалисты до 45 лет включительно с оконченным высшим образованием и опытом работы в сфере городского развития. С этого года, помимо архитекторов, проектировщиков, градостроителей и госслужащих, к программе смогут присоединиться социологи, культурологи, политологи и экономисты.