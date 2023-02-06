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Стартовал пятый поток программы «Архитекторы.рф». Подать заявку можно будет с середины февраля

Семён Гудошников
Сегодня в 18:22

Стартовал пятый, юбилейный поток бесплатной программы профессионального развития «Архитекторы.рф». Об этом «Афише Daily» рассказали ее представители.

Офлайн-программа начнет принимать заявки в середине февраля. Стать ее участниками смогут специалисты до 45 лет включительно с оконченным высшим образованием и опытом работы в сфере городского развития. С этого года, помимо архитекторов, проектировщиков, градостроителей и госслужащих, к программе смогут присоединиться социологи, культурологи, политологи и экономисты.

Для ста финалистов, прошедших квалификационный отбор, предусмотрена полугодовая программа из четырех офлайн-модулей. В нее входят лекции, дискуссии, воркшопы, коммуникативные тренинги и экспедиции по российским и зарубежным городам. Подать заявку на участие можно будет на сайте «Архитекторы.рф».

Продолжится и просветительская программа «Городские практики». В 2023 году запланированы образовательные интенсивы в 9 городах, первые состоятся весной. Самые активные их участники смогут пройти осенью дополнительный региональный модуль и отправиться в экспедицию по российским городам.

До конца года запланирован выход четырех бесплатных онлайн-курсов по урбанистике и архитектуре (уже опубликованные можно посмотреть на сайте программы после регистрации). Издательская программа продолжит сотрудничество с библиотеками профильных вузов.

Программа «Архитекторы.рф» реализуется с 2018 года при поддержке Минстроя и Правительства России. За пять лет так или иначе поучаствовали в ней более 210 тыс. человек.

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