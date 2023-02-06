Текст песни Оксимирона* «Последний звонок» внесли в реестр экстремистских материалов

Официального клипа на «Последний звонок» не существует — только фанатские версии. В некоторых из них использованы кадры эстонского фильма «Класс» о конфликте со стрельбой в школе. В 2018 году, после расстрела в политехническом колледже в Керчи, Роскомнадзор потребовал от YouTube и «ВКонтакте» заблокировать несколько фан-клипов на песню.