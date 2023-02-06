Текст песни Оксимирона* «Последний звонок» внесли в реестр экстремистских материалов

Текст песни российского рэпера Оксимирона* «Последний звонок» внесли в реестр экстремистских материалов. Он появился в соответствующем перечне на сайте Минюста РФ.
Содержание музыкальной композиции признал экстремистским Замоскворецкий районный суд Москвы еще 25 октября. По мнению прокуратуры столицы, трек содержит «признаки публичного оправдания терроризма».
В заявлении обвинителя указывалось, что песня якобы оправдывает расстрелы в школах и других публичных заведениях. В связи с этим прокуратура требовала признать текст экстремистским и запретить его распространение в России.
Песня «Последний звонок» была выпущена в 2009 году и вошла в состав первого альбома Оксимирона*. Лирическим героем композиции стал старшеклассник, который приходит на выпускной, чтобы расстрелять одноклассников.
В треке повествование ведется от лица подростка. СМИ писали, что песня посвящена травле в школьном коллективе и основана на крайне сложных отношениях Оксимирона* с одноклассниками, когда он жил в Германии.
Официального клипа на «Последний звонок» не существует — только фанатские версии. В некоторых из них использованы кадры эстонского фильма «Класс» о конфликте со стрельбой в школе. В 2018 году, после расстрела в политехническом колледже в Керчи, Роскомнадзор потребовал от YouTube и «ВКонтакте» заблокировать несколько фан-клипов на песню.
* Мирон Федоров, известный под сценическим именем Оксимирон, признан Минюстом РФ иностранным агентом.