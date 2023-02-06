Якутский салат «Индигирка» признали самым невкусным блюдом в мире

Гастрономический путеводитель TasteAtlas составил рейтинг худших блюд в мире. Таблицу с первыми 50 местами портал опубликовал в своем твиттере.
На первой строчке оказался традиционный якутский салат «Индигирка». Его рейтинг составляет 1,6 балла из 5.
Рейтинг блюда формируется на основе отзывов пользователей сайта. При этом портал не учитывает оценки, которые люди ставят блюдам своей национальной кухни (чтобы избежать оценок, основанных лишь на патриотических чувствах).
«Индигирка» готовится из нарезанной кубиками замороженной рыбы, которую смешивают с луком, маслом, солью и перцем. Такой якутский вариант севиче. Почему именно он попал на самую низкую строчку рейтинга, остается лишь догадываться.
На втором месте рейтинга самых невкусных блюд — канадский торт-пицца, который состоит из нескольких слоев пиццы, запеченных в кастрюле или форме для кекса. За ним следует хакарль (он же хаукартль) — исландский деликатес из частично разложившегося мяса акулы, которое затем вялят.