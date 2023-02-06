Якутский салат «Индигирка» признали самым невкусным блюдом в мире

TasteAtlas говорит, что «секрет ужасного рейтинга этого блюда — в замороженных рыбных кубиках». Если открыть комментарии к «Индигирке» на сайте путеводителя, то все они восторженные (правда, появились они уже после публикации антирейтинга и, по всей видимости, написаны с целью оправдать блюдо).