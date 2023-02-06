Суд не снял обвинения с экс-президента Лувра. Ему вменяют участие в незаконной торговле древностями

Суд в Париже не стал снимать обвинения с бывшего президента Лувра Жан-Люка Мартинеса: по мнению следствия, он причастен к незаконной торговле египетскими древностями. О сюжете рассказывает The New York Times.
Еще в мае 2022 года Мартинесу вменили, что он закрыл глаза на фальшивые документы о происхождении ряда артефактов. Древности, в том числе каменная стела с изображением фараона Тутанхамона, были приобретены в 2016 году за 8,5 млн евро для филиала Лувра в Абу-Даби.
Сам музей открыл двери годом позднее. Следствие считает, что ряд предметов мог быть украден, официально это звучит так: «Сокрытие происхождения работ, полученных криминальным путем, с помощью ложного заверения». Здесь же — обвинение в отмывании денег. Мартинес все предъявленное отрицает.
Как сообщалось, эксперты предупреждали руководство парижского музея о сомнительном происхождении артефактов. Их слова довели до Мартинеса, однако никаких специальных действий дирекция Лувра предпринимать не стала. Доказательств, что это произошло злонамеренно, на данный момент нет. Защита утверждает, что непосредственно сам Мартинес не принимал решений о покупке.
В сделке участвовали французские и немецкие арт-дилеры. Они же были героями другого расследования: в 2017 году нью-йоркский музей Метрополитен приобрел позолоченный саркофаг Неджеманха, жреца древнеегипетского бога Херишефа. Продавцы утверждали, что происхождение экспоната легально, и предоставили соответствующие документы.
Затем выяснилось, что саркофаг был вывезен из Египта в 2011-м, во время «арабской весны». Считается, что в результате разгоревшихся протестов и последовавшей смены власти у правоохранителей страны не хватило ресурсов подавлять и контролировать рейдеров, занимавшихся незаконными раскопками и грабивших музеи.
Ряд торговцев искусством арестовали, суд над ними еще не начался. В отношении других выписаны ордеры на арест. Музей вернул саркофаг египетским властям, а следователи принялись выяснять, есть ли связь описанной схемы с ситуацией вокруг Лувра Абу-Даби.
В ноябре 2022 года прокуратура заявила, что улик против Мартинеса в деле ближневосточного филиала недостаточно. Сейчас же, как пишет The New York Times, адвокат обвиняемого заявил, что суд проигнорировал «множество фактических и юридических несоответствий» в деле против его клиента, однако суд решения не изменил. Мартинес намерен подать апелляцию, расследование продолжается.