Суд не снял обвинения с экс-президента Лувра. Ему вменяют участие в незаконной торговле древностями

Еще в мае 2022 года Мартинесу вменили, что он закрыл глаза на фальшивые документы о происхождении ряда артефактов. Древности, в том числе каменная стела с изображением фараона Тутанхамона, были приобретены в 2016 году за 8,5 млн евро для филиала Лувра в Абу-Даби.