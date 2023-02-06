Автора видео с обращением Путина под песню Потапа и Насти Каменских оштрафовали на 45 тыс. рублей

Новомосковский районный суд Тульской области оштрафовал на 45 тыс. рублей по статье о дискредитации армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) местного жителя Станислава Ермакова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Суд установил, что Ермаков в новогоднюю ночь в кафе «Флагман» снял на видео, как во время обращения президента Владимира Путина в окружении военных «звучал трек украинской группы». Ролик обвиняемый отправил в одну из групп мессенджера WhatsApp «с неограниченным количеством участников».
Видео Ермакова в середине января опубликовал телеграм-канал Baza. На нем виден заблюренный экран с обращением президента, а фоном играет песня Потапа и Насти Каменских.
«Новый год от сосны, от сосны мне оторви иголочку. Гуляет новый год, пацаны всей страны, и поют девчоночки», — звучит в ролике.
Помимо Станислава Ермакова, дело по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация ВС России) завели против диджея Сергея Васильева, который поставил трек украинских артистов во время обращения. Против него административное дело еще не рассмотрено, рассказали «Медиазоне»* в пресс-службе суда.
* «Медиазона» признана в России иноагентом.