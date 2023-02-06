Автора видео с обращением Путина под песню Потапа и Насти Каменских оштрафовали на 45 тыс. рублей

Суд установил, что Ермаков в новогоднюю ночь в кафе «Флагман» снял на видео, как во время обращения президента Владимира Путина в окружении военных «звучал трек украинской группы». Ролик обвиняемый отправил в одну из групп мессенджера WhatsApp «с неограниченным количеством участников».