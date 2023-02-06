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«Сбер» выпустил стикеры для бесконтактной оплаты покупок

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:56

«Сбер» начал оформлять выдачу платежных стикеров SberPay для бесконтактной оплаты товаров. Об этом сообщается в телеграм-канале банка.

Оформить стикер можно бесплатно в «Сбербанк Онлайн», а получить в любом офисе банка либо заказать доставку курьером в Москве и Петербурге. На тестирование банк выдаст 100 тыс. штук.

Стикер с NFC-чипом можно наклеить на смартфон, чтобы платить в магазинах и кафе, как раньше, или снимать наличные в банкоматах.

За покупки по стикеру будут начисляться бонусы «СберСпасибо». При тратах от 5000 рублей в месяц его обслуживание будет бесплатным.

После 24 февраля в России перестал работать Apple Pay. В ответ на это банки и компании разработали платежный стикер. Первым в январе его выпустил Альфа-банк, затем в феврале — МТС. Запуск подобного решения анонсировал банк «Тинькофф».

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Сбербанк РоссииAppleАльфа-банкМТСТинькофф банк
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