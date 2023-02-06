«Ты перестаешь притворяться»: на билбордах в Москве и Петербурге появились цитаты онкопациентов

Команда «Онкологики» запустила проект ко Всемирному дню борьбы с раком — она поговорила с подопечными фонда ремиссии и разместила их цитаты на билбордах в Москве, Петербурге и других городах. Подробностями с «Афишей Daily» поделились представители «Онкологики».
Всего фонд поговорил с 13 подопечными. Борясь с онкологией, они пообещали себе никогда не «тратить время на то, что не приносит радость», никогда не «зацикливаться только на работе» или никогда не «гнаться за ложными целями».
Высказывания четырех героев разных возрастов и с разными диагнозами — Антона Смирнова (35 лет), Дарьи Вихлянцевой (24 года), Оксаны Цветковой (46 лет) и Евгении Константиновой (35 лет) — можно посмотреть в ролике проекта.
Одна из героинь, Евгения Константинова, сказала: «Ты перестаешь притворяться, перестаешь лгать кому‑то, ты не ешь, когда тебе не вкусно, не лезешь через забор, если ты этого не хочешь, ты не едешь на работу, если она тебе не нравится. Ты живешь свою лучшую жизнь. Потому что другой нет. Разве это не круто?».
Цель кампании — показать, как меняется логика человека после столкновения с раком, и собрать средства для ежедневной работы фонда. Отправить пожертвование можно здесь.
В России зарегистрировано 3,9 млн пациентов с онкологией, из них 99,4% — взрослые. Большинство фондов специализируются на помощи детям, «Онкологика» же помогает взрослым пациентам с онкологией и тем, кто о них заботится.