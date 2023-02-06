«Ты перестаешь притворяться»: на билбордах в Москве и Петербурге появились цитаты онкопациентов

Одна из героинь, Евгения Константинова, сказала: «Ты перестаешь притворяться, перестаешь лгать кому‑то, ты не ешь, когда тебе не вкусно, не лезешь через забор, если ты этого не хочешь, ты не едешь на работу, если она тебе не нравится. Ты живешь свою лучшую жизнь. Потому что другой нет. Разве это не круто?».