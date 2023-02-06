Пятый эпизод «The Last of Us» выйдет раньше из‑за Супербоула

Пятый эпизод сериала «The Last of Us» («Одни из нас») выйдет на два дня раньше. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте шоу.
Изначально релиз серии должен был состояться на HBO Max 12 февраля. Теперь же ее выход запланирован на 10-е число.
Перенос связан с грядущим Супербоулом — крупнейшим спортивным событием в США. Оно привлекает миллионы зрителей в стране.
На Супербоуле также ежегодно презентуются рекламные материалы самых ожидаемых проектов. В этом году на нем покажут трейлеры таких картин, как «Флэш», «Форсаж-10», «Кокаиновый медведь», «Человек-муравей и Оса: Квантомания», «Стражи Галактики. Часть 3», «Русалочка», «Элементарно», «Крик-6», «Подземелья и драконы: Честь среди воров», «Трансформеры: Восхождение Звероботов» и «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1».
Релиз «The Last of Us», рассказывающего о вспышке пандемии, вызванной мутировавшим грибом кордицепсом, состоялся на HBO Max 16 января. Проект высоко оценили критики и зрители, поэтому после выхода второго эпизода, сериал был продлен еще на один сезон.