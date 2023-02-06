Реклама
Новости

Пятый эпизод «The Last of Us» выйдет раньше из‑за Супербоула

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:53

Пятый эпизод сериала «The Last of Us» («Одни из нас») выйдет на два дня раньше. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте шоу.

Изначально релиз серии должен был состояться на HBO Max 12 февраля. Теперь же ее выход запланирован на 10-е число.

Перенос связан с грядущим Супербоулом — крупнейшим спортивным событием в США. Оно привлекает миллионы зрителей в стране.

На Супербоуле также ежегодно презентуются рекламные материалы самых ожидаемых проектов. В этом году на нем покажут трейлеры таких картин, как «Флэш», «Форсаж-10», «Кокаиновый медведь», «Человек-муравей и Оса: Квантомания», «Стражи Галактики. Часть 3», «Русалочка», «Элементарно», «Крик-6», «Подземелья и драконы: Честь среди воров», «Трансформеры: Восхождение Звероботов» и «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1».

Релиз «The Last of Us», рассказывающего о вспышке пандемии, вызванной мутировавшим грибом кордицепсом, состоялся на HBO Max 16 января. Проект высоко оценили критики и зрители, поэтому после выхода второго эпизода, сериал был продлен еще на один сезон.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»