Пятый эпизод «The Last of Us» выйдет раньше из‑за Супербоула

На Супербоуле также ежегодно презентуются рекламные материалы самых ожидаемых проектов. В этом году на нем покажут трейлеры таких картин, как «Флэш», «Форсаж-10», «Кокаиновый медведь», «Человек-муравей и Оса: Квантомания», «Стражи Галактики. Часть 3», «Русалочка», «Элементарно», «Крик-6», «Подземелья и драконы: Честь среди воров», «Трансформеры: Восхождение Звероботов» и «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1».