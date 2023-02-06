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В Москве откроется магазин с аналогами товаров IKEA

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:08

В московском торговом центре «Щелковский» откроется магазин с аналогами товаров IKEA — белорусский Swed House. Об этом пишет РИА «Недвижимость».

Это будет первый российский магазин компании. Его площадь составит 330 квадратных метров, в ассортименте будут представлены товары для кухни, текстиль и мебельные аксессуары.

«В нашем магазине будут представлены товары, произведенные как на фабриках в Китае, сотрудничающих с IKEA, так и в России. Так, текстиль будет из Иваново, где много лет производили товары для шведского бренда. Он будет полностью идентичен по дизайну и по качеству», — рассказал представитель компании в России Мамедали Касымов.

IKEA приостановила работу своих магазинов в России в марте 2022 года после начала специальной военной операции на территории Украины. Позднее компания запустила онлайн-распродажу, на которой продавала остатки товаров. В июне IKEA объявила о продаже четырех российских фабрик.

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Ikea
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