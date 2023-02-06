В Москве откроется магазин с аналогами товаров IKEA

«В нашем магазине будут представлены товары, произведенные как на фабриках в Китае, сотрудничающих с IKEA, так и в России. Так, текстиль будет из Иваново, где много лет производили товары для шведского бренда. Он будет полностью идентичен по дизайну и по качеству», — рассказал представитель компании в России Мамедали Касымов.