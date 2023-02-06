В России обязали собирать геномную информацию у всех осужденных и подозреваемых

Владимир Путин подписал закон, который обязывает собирать геномную информацию у всех осужденных и подозреваемых. Документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно ему, геномную информацию будут также собирать у тех, кого подвергли административному аресту. Отвечать за геномную регистрацию будут органы предварительного следствия и дознания вместе с МВД и Следственным комитетом.
Ранее геномную информацию собирали только у осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также всех преступлений против половой неприкосновенности.
Законопроект об обязательной геномной регистрации осужденных и подозреваемых был принят Госдумой 25 января. 1 февраля его одобрил Совет Федерации.
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