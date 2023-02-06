Нейросеть Stylo, использованная для изучения архивов Национальной библиотеки Испании, установила, что неизвестная пьеса XVII века принадлежит перу Лопе де Веги — одного из крупнейших авторов испанского золотого века наряду с Мигелем де Сервантесом и Диего Веласкесом. О сюжете рассказывает The Guardian.
Название текста — «La francesa Laura» (в переводе с испанского «Француженка Лаура»). На данный момент известно, что в ней, как и в ряде других произведений де Веги, разрабатывается сюжет, в центре которого — любовные переживания героев, принадлежащих разным сословиям.
Всего он написал более 2000 пьес — до нас дошли порядка 500 из них. Ранее происхождение множества старых сценических текстов исследователи установить не могли либо ошибочно приписывали их тем или иным авторам. Теперь же учеными был запущен проект ETSO, где для установления авторства используются мощности искусственного интеллекта.
Так, вначале 1300 пьес (большинство — из Национальной библиотеки) были расшифрованы с помощью платформы Transkribus, обученной распознавать 3 млн слов. После этого ИИ Stylo сравнил их стилистику с 2800 оцифрованными работами в базе данных ETSO.
Текст оказался схож примерно с сотней других — почти все из них были написаны де Вегой. Жермен Вега, один из исследователей и практически тезка автора, заявил: «Мы не думали, что найдем Лопе. <…> [Однако] в „Француженке Лауре“ мы обнаружили множество отрывков и фраз, которые совпадали с выражениями в других его пьесах. Там были вещи, которые люди уже произносили».
Более традиционный анализ «Лауры», включая изучение размера стиха, его сюжета, имен персонажей, языковых и фонетических особенностей, подтвердил данные ИИ. Ученые выяснили, что стиль пьесы соответствует позднему периоду творчества де Веги. Он, вероятно, написал ее в 1628–1630 годах.
«В библиотеке он [текст] никогда не вызывал особого интереса», — рассказал Вега. «Если бы не новые технологии, мы бы и не узнали о нем. По крайней мере, пока кто‑то не наткнулся бы на него и не подумал: „Он напоминает мне Лопе“», — заявил исследователь. Он добавил, что ни в одной из библиографий автора нет упоминаний о «Француженке Лауре». Есть оно только в каталоге Национальной библиотеки.
По его мнению, «Француженка» — едва ли вершина творчества де Веги: «Пьеса увлекает, она живая. Думаю, в руках подходящей труппы она могла бы хорошо получиться. Она неплохая. Но дело в том, что Лопе — автор четырех или пяти великолепных пьес. Эта не идет ни в какое сравнение». Среди самых знаменитых работ автора — «Собака на сене», «Учитель танцев», «Дурочка», «Великий герцог Московский» и «Валенсианская вдова».
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