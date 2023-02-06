«В библиотеке он [текст] никогда не вызывал особого интереса», — рассказал Вега. «Если бы не новые технологии, мы бы и не узнали о нем. По крайней мере, пока кто‑то не наткнулся бы на него и не подумал: „Он напоминает мне Лопе“», — заявил исследователь. Он добавил, что ни в одной из библиографий автора нет упоминаний о «Француженке Лауре». Есть оно только в каталоге Национальной библиотеки.