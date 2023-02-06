Yves Rocher продает флагманский магазин в центре Москвы

Французский бренд косметики и парфюмерии Yves Rocher выставил на продажу флагманский магазин на Тверской улице в Москве. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на консультантов, работавших с компанией, и одного из ее партнеров.
«Для иностранной компании российский рынок после начала СВО стал слишком токсичным, поэтому владеть недвижимостью здесь компания не хочет», — сказал один из собеседников газеты.
Помимо магазина, в помещении на Тверской есть спа-салон. Общая площадь трехуровневого бутика составляет 750 квадратных метров.
Отмечается, что от этой сделки Yves Rocher рассчитывает выручить около 600 млн рублей. Уже есть два вероятных покупателя, но компания ждет момента, когда курс рубля по отношению к евро будет наиболее выгодным.
Как отмечается на сайте Yves Rocher, сейчас в России работает более 440 бутиков и салонов бренда. Магазин в жилом доме на Тверской улице был открыт еще в 1991 году.