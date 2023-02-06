Минобрнауки попросили регламентировать использование ИИ в обучении. Что об этом думает ChatGPT?

По словам ChatGPT, такие модели можно применять для создания персонализированных учебных материалов, обеспечения обратной связи для студентов в режиме реального времени, моделирования сложных систем и сценариев. «Однако важно, чтобы использование этих моделей надлежащим образом регулировалось и контролировалось, чтобы свести к минимуму их негативное воздействие и обеспечить их этичное использование», — заявил чат-бот.