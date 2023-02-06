Бейонсе, Гарри Стайлз и Сэм Смит: объявлены лауреаты «Грэмми-2023»

Лучшим альбомом 2022 года жюри признали «Harry’s House» Гарри Стайлза. Эта же пластинка получила награду в номинации «Лучший вокальный поп-альбом». Стайлз также был номинантом в категориях «Запись года» и «Песня года», но победителями в них стали Лиззо с треком «About Damn Time» и «Just Like That» Бонни Рэйта соответственно.