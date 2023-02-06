Бейонсе, Гарри Стайлз и Сэм Смит: объявлены лауреаты «Грэмми-2023»

В Лос-Анджелесе завершилась 65-я церемония награждения музыкальной премии «Грэмми». Список лауреатов публикует The Guardian.
Главной звездой прошедшей церемонии стала Бейонсе. Певица получила пять статуэток и стала самой титулованной артисткой в истории «Грэмми» — в ее коллекции 32 награды. Кроме того, Бейонсе стала первой темнокожей женщиной, получившей приз в категории «Лучший танцевальный/электронный альбом».
Лучшим альбомом 2022 года жюри признали «Harry’s House» Гарри Стайлза. Эта же пластинка получила награду в номинации «Лучший вокальный поп-альбом». Стайлз также был номинантом в категориях «Запись года» и «Песня года», но победителями в них стали Лиззо с треком «About Damn Time» и «Just Like That» Бонни Рэйта соответственно.
Полный список лауреатов:
- «Альбом года»: «Harry’s House», Гарри Стайлз
- «Запись года»: «About Damn Time», Лиззо
- «Лучший новый исполнитель»: Самара Джой
- «Песня года»: «Just Like That», Бонни Рэйт
- «Лучшее сольное поп-исполнение»: «Easy On Me», Адель
- «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой»: «Unholy», Сэм Смит и Ким Петрас
- «Лучший традиционный вокальный поп-альбом»: «Higher», Майкл Бубле
- «Лучший вокальный поп-альбом»: «Harry’s House», Гарри Стайлз
- «Лучшая танцевальная запись»: «Break My Soul», Бейонсе
- «Лучший танцевальный/электронный альбом»: «Renaissance», Бейонсе
- «Лучшее исполнение традиционного R&B»: «Plastic Off The Sofa», Бейонсе
- «Лучший латиноамериканский рок или альтернативный альбом»: «MOTOMAMI», Розалия
- «Лучшее музыкальное видео»: «All Too Well: The Short Film», Тейлор Свифт
- «Лучший прогрессивный R&B-альбом»: «Gemini Rights», Стив Лейси
- «Лучший рэп-альбом»: «Mr. Morale & The Big Steppers», Кендрик Ламар
- «Лучший рок-альбом»: «Patient Number 9», Оззи Осборн
- «Лучший фолк-альбом»: «Revealer», Мэдисон Каннингем
- «Лучшая кантри-песня»: «‘Til You Can’t», Коуди Джонсон
- «Лучший комедийный альбом»: «The Closer», Дэйв Шаппелл