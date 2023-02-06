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Бейонсе, Гарри Стайлз и Сэм Смит: объявлены лауреаты «Грэмми-2023»

Виктория Шанина
Сегодня в 08:45

В Лос-Анджелесе завершилась 65-я церемония награждения музыкальной премии «Грэмми». Список лауреатов публикует The Guardian.

Главной звездой прошедшей церемонии стала Бейонсе. Певица получила пять статуэток и стала самой титулованной артисткой в истории «Грэмми» — в ее коллекции 32 награды. Кроме того, Бейонсе стала первой темнокожей женщиной, получившей приз в категории «Лучший танцевальный/электронный альбом».

Лучшим альбомом 2022 года жюри признали «Harry’s House» Гарри Стайлза. Эта же пластинка получила награду в номинации «Лучший вокальный поп-альбом». Стайлз также был номинантом в категориях «Запись года» и «Песня года», но победителями в них стали Лиззо с треком «About Damn Time» и «Just Like That» Бонни Рэйта соответственно.

Полный список лауреатов:

  • «Альбом года»: «Harry’s House», Гарри Стайлз
  • «Запись года»: «About Damn Time», Лиззо
  • «Лучший новый исполнитель»: Самара Джой
  • «Песня года»: «Just Like That», Бонни Рэйт
  • «Лучшее сольное поп-исполнение»: «Easy On Me», Адель
  • «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой»: «Unholy», Сэм Смит и Ким Петрас
  • «Лучший традиционный вокальный поп-альбом»: «Higher», Майкл Бубле
  • «Лучший вокальный поп-альбом»: «Harry’s House», Гарри Стайлз
  • «Лучшая танцевальная запись»: «Break My Soul», Бейонсе
  • «Лучший танцевальный/электронный альбом»: «Renaissance», Бейонсе
  • «Лучшее исполнение традиционного R&B»: «Plastic Off The Sofa», Бейонсе
  • «Лучший латиноамериканский рок или альтернативный альбом»: «MOTOMAMI», Розалия
  • «Лучшее музыкальное видео»: «All Too Well: The Short Film», Тейлор Свифт
  • «Лучший прогрессивный R&B-альбом»: «Gemini Rights», Стив Лейси
  • «Лучший рэп-альбом»: «Mr. Morale & The Big Steppers», Кендрик Ламар
  • «Лучший рок-альбом»: «Patient Number 9», Оззи Осборн
  • «Лучший фолк-альбом»: «Revealer», Мэдисон Каннингем
  • «Лучшая кантри-песня»: «‘Til You Can’t», Коуди Джонсон
  • «Лучший комедийный альбом»: «The Closer», Дэйв Шаппелл
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