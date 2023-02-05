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Умер немецкий театральный режиссер Юрген Флимм

Семён Гудошников
Сегодня в 20:41

В Германии в возрасте 81 года умер немецкий актер, театральный и оперный режиссер, сценарист Юрген Флимм. Об этом сообщает Der Spigel со ссылкой на Берлинскую государственную оперу, где Флимм был художественным руководителем.

Театральную карьеру Флимм начал в 1968 году, устроившись помощником режиссера в муниципальный театр в Мюнхене. С 1972-го начал работать постановщиком самостоятельно. Выступал как режиссер в ведущих мировых оперных театрах: миланском Ла Скала, лондонском Ковент-Гардене и Метрополитен-опере в Нью-Йорке.

Флимм считается одним из самых известных немецких театральных режиссеров. С 2010 по 2018 год был директором Берлинской государственной оперы.

С конца 1960-х Флимм также часто появлялся на экранах в качестве актера. Снялся, в частности, в детективном сериале «Место преступления». В 2000 году представил свою версию «Кольца нибелунгов» Рихарда Вагнера.

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Юрген ФлиммРихард Вагнер
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