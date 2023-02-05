Тони Коллетт и Одесса Янг снимутся в триллере «Примадонна» Натана Сильвера

Действие «Примадонны» развернется в современном Риме. Коллетт сыграет оперную диву, которая готовится получить роль всей своей жизни. В это время из реабилитационного центра к ней возвращается дочь (Янг) — начинающая певица, рассчитывающая стать дублершей матери. Когда мать отказывает ей, девушка начинает обдумывать план мести.