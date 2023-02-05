Тони Коллетт и Одесса Янг снимутся в триллере «Примадонна» Натана Сильвера

Номинантка на «Оскар» Тони Коллетт («Шестое чувство», «Маленькая мисс Счастье») возглавит каст триллера «Примадонна» Натана Сильвера. Вместе с Коллетт на экране появится ее коллега по сериалу HBO «Лестница» Одесса Янг («Нация убийц», «Миллион мелких осколков»), сообщает Deadline.
Действие «Примадонны» развернется в современном Риме. Коллетт сыграет оперную диву, которая готовится получить роль всей своей жизни. В это время из реабилитационного центра к ней возвращается дочь (Янг) — начинающая певица, рассчитывающая стать дублершей матери. Когда мать отказывает ей, девушка начинает обдумывать план мести.
Сильвер выступит не только режиссером, но и соавтором сценария — совместно с Мейсоном Уэллсом. Они работали вместе над «Улицами жажды».
31 марта выйдет сериал «Сила», где Коллетт сыграла главную роль — мэра, которая раскрыла причину, почему девочки по всему миру обрели способность источать электричество. Тут можно посмотреть тизер шоу.