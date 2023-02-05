ЕС пригрозил Грузии санкциями в случае возобновления авиасообщения с Россией

Евросоюз может ввести санкции против Грузии, если страна восстановит прямое авиасообщение с Россией. Это следует из письменного ответа спикера службы внешних связей ЕС Петера Стано грузинскому изданию Netgazet.
«Из‑за незаконной агрессии России против Украины Евросоюз ввел санкции в отношении российской авиации и запретил полеты в, из или через Россию. ЕС призывает Грузию присоединиться к санкциям, введенным Евросоюзом и другими странами против России в авиационной сфере, и сохранять бдительность в отношении любых возможных попыток обойти ограничения. Санкционный режим ЕС предусматривает возможность введения санкций против тех, кто участвует или поддерживает возможный обход санкций ЕС против России», — говорится в сообщении Стано.
Чиновник подчеркивает, что из‑за введенных в отношении РФ ограничений стране сложно обновлять парк самолетов, поэтому полеты на них могут быть опасны. «Из‑за санкций ЕС 95% российского авиапарка больше не может модернизироваться, что необходимо для соблюдения технических стандартов и стандартов безопасности», — отметил Стано.
18 января министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что прямое авиасообщение между РФ и Грузией скоро будет возобновлено. Перед этим он сказал, что «у нас контакты с людьми из Грузии развиваются» и в прошлом году ВВП республики «вырос на 10% в значительной степени благодаря туризму и торговым отношениям с РФ».
19 января глава правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе поддержал возобновление прямого авиасообщения между странами, заявив, что это облегчит положение граждан Грузии. Идею возобновления полетов раскритиковала президент страны Саломе Зурабишвили. Одновременно она потребовала ужесточить условия пребывания россиян в Грузии.