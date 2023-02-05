Ученые обнаружили планету, очень похожую на Землю

Группа из 50 астрономов со всего мира открыла экзопланету, очень похожую на Землю. Это планета Wolf 1069 b, находящаяся в 31 световом году от нас, сообщили в Институте астрономии Макса Планка в Гейдельберге.
Масса обнаруженного небесного тела превышает земную на 26%. Кроме того, Wolf 1069 b находится в обитаемой зоне — на таком расстоянии от своей звезды, на котором вода может сохранять жидкую форму. А значит, на ней также может быть атмосфера, защищающая от электромагнитного излучения звезды.
Из более чем 5000 открытых экзопланет лишь 12 имеют схожую с земной массу и расположены в обитаемой зоне.
Но есть у Wolf 1069 b особенность — одна ее сторона всегда обращена к звезде, а вторая постоянно находится в темноте. Тем не менее, если на планете есть атмосфера, средняя температура на ней держится в районе +13 градусов Цельсия. Эти условия максимально благоприятны для жизни и поддержания жидкой воды. Если же атмосферы нет, то температура на Wolf 1069 b не превышает –23 градусов Цельсия.
Однако узнать, сохранилась ли атмосфера на планете, пока невозможно. Современные инструменты не в состоянии предоставить данные такого уровня детализации.
Исследователи предполагают, что Wolf 1069 b — голая и каменистая планета. А у таких часто бывает жидкое ядро, которое создает магнитное поле.
Wolf 1069 b вращается вокруг красного карлика Wolf 1069 в созвездии Лебедя. Это маленькие и относительно холодные звезды, масса которых не превышает трети солнечной. Такие звезды чаще других встречаются в Млечном Пути, а предыдущие исследования показали, что вокруг них, вероятно, вращаются планеты с жидкой водой.
Из‑за особенностей красных карликов планеты с потенциальной жизнью на них могут вращаться гораздо ближе к своим звездам, чем Земля к Солнцу. Так, Wolf 1069 b находится в 1/15 от расстояния между Землей и Солнцем. Тем не менее она получает на 35% меньше энергии, чем Земля.