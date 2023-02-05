Ученые обнаружили планету, очень похожую на Землю

Но есть у Wolf 1069 b особенность — одна ее сторона всегда обращена к звезде, а вторая постоянно находится в темноте. Тем не менее, если на планете есть атмосфера, средняя температура на ней держится в районе +13 градусов Цельсия. Эти условия максимально благоприятны для жизни и поддержания жидкой воды. Если же атмосферы нет, то температура на Wolf 1069 b не превышает –23 градусов Цельсия.