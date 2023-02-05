В январе в Петербурге открылись около 40 кафе и ресторанов. Хотя обычно это период затишья

«Наш город уже настолько сильно насыщен различными концепциями, что его трудно чем‑то удивить. Сейчас рестораны соревнуются по именам шеф–поваров, по подходам к работе. Несмотря на то что многие известные повара уехали за границу, новые заведения продолжают открываться. Многие компании ищут помещения под такие объекты. Предпочтение отдается максимально готовым, так как стоимость оборудования и стройки значительно выросла, а конкуренция за помещения снизилась», — заявила эксперт.