В январе в Петербурге открылись около 40 кафе и ресторанов. Хотя обычно это период затишья

За первый месяц года в Петербурге открыли около 40 новых ресторанов и кафе. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на главу департамента коммерческой недвижимости компании KNRU Полину Фиофилову.
Она отмечает, что обычно первый месяц года — период затишья, однако этот январь оказался достаточно активным. Среди новых заведений как единичные, так и сетевые.
«Наш город уже настолько сильно насыщен различными концепциями, что его трудно чем‑то удивить. Сейчас рестораны соревнуются по именам шеф–поваров, по подходам к работе. Несмотря на то что многие известные повара уехали за границу, новые заведения продолжают открываться. Многие компании ищут помещения под такие объекты. Предпочтение отдается максимально готовым, так как стоимость оборудования и стройки значительно выросла, а конкуренция за помещения снизилась», — заявила эксперт.
В числе новых заведений: ресторан греческой кухни Naia от концепт-шефа Ильи Бурнасова, «Сыроварня» от Novikov Group, стритфуд-кафе «Борщ», где гуща от домашних супов помещается в пирожок, а бульон — в стаканчик, и «Папа раков», в котором варят и жарят раков на глазах у гостей.
В начале февраля в Петербурге также откроется азиатский маркет еды «Гондза Бондза» в ТРЦ Leomall. Там будет работать девять заведений азиатской кухни.