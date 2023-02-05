Педро Паскаль снялся в комедийной пародии по The Last of Us и Mario Kart

На ютьюб-канале комедийной передачи Saturday Night Live появился пародийный ролик, в котором совместили сюжеты видеоигр The Last of Us и Mario Kart. Педро Паскаль, сыгравший Джоэла в сериале «Одни из нас», снялся в роли Марио.
Кроссовер снят в жанре хоррора. Паскаль сопровождает Принцессу, отбиваясь от бананов и панцирей черепах, которые на главных героев направляет Баузер.
Действие пародийного ролика происходит в постапокалиптическом мире. В нем появляются разрушенные декорации из игры Super Mario.
16 января состоялась премьера сериал «Одни из нас» по видеоигре The Last of Us с Педро Паскалем в главной роли. Некоторые сцены пилотного эпизода снял российский режиссер Кантемир Балагов.
На момент написания этой заметки вышло только три серии из девяти. Несмотря на это, проект уже продлили на второй сезон — все благодаря успеху уже вышедших эпизодов.
Первую серию проекта за первые сутки после релиза посмотрели 4,7 млн зрителей — это второй по величине дебют HBO после «Дома дракона». Второй эпизод вышел 23 января и собрал за первые сутки 5,7 млн просмотров — на 22% больше, чем пилотный. Это самый большой рост аудитории драматического сериала ко второй неделе за всю историю оригинальных проектов HBO.