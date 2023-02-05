Педро Паскаль снялся в комедийной пародии по The Last of Us и Mario Kart

Первую серию проекта за первые сутки после релиза посмотрели 4,7 млн зрителей — это второй по величине дебют HBO после «Дома дракона». Второй эпизод вышел 23 января и собрал за первые сутки 5,7 млн просмотров — на 22% больше, чем пилотный. Это самый большой рост аудитории драматического сериала ко второй неделе за всю историю оригинальных проектов HBO.