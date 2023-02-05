США сбили китайский «разведывательный шар» в штате Южная Каролина

Вооруженные силы США сбили китайский аэростат по указанию президента Джо Байдена. Соответствующее заявление главы американского Минобороны Ллойда Остина опубликовано на сайте ведомства.
Объект, который Остин называет «разведывательным шаром», находился у побережья штата Южная Каролина. Чтобы его сбить, американские военные задействовали истребитель F-22, предоставленные базой ВВС в Лэнгли, штат Вирджиния. Самолет выпустил по цели одну ракету AIM-9X
«В среду президент Байден отдал распоряжение сбить разведывательный шар, как только данная задача сможет быть выполнена без чрезмерного риска для жизни американцев, которые могут оказаться на его пути», — отметил министр.
По его словам, американское военное командование проанализировало все варианты сбить шар, учитывая его размер, высоту и траекторию падения.
«Сегодняшние взвешенные и правомерные действия демонстрируют, что президент Байден и его команда национальной безопасности всегда будут ставить на первое место безопасность американского народа, эффективно реагируя на неприемлемое нарушение КНР суверенитета», — сказал Ллойд Остин.
Министр обороны уверен, что Китай использовал этот шар, чтобы наблюдать за стратегическими объектами на континентальной части США. МИД КНР эти заявления отрицает.
«Китай уже неоднократно уведомлял американскую сторону о том, что аэростат предназначен для гражданского использования и вошел в [воздушное пространство] США из‑за форс-мажора, это была совершенно непредвиденная ситуация», — говорится в сообщении китайского внешнеполитического ведомства.
В министерстве иностранных дел добавили, что оставляют за собой право на дальнейшую необходимую реакцию и будут решительно защищать свои законные права и интересы.