США сбили китайский «разведывательный шар» в штате Южная Каролина

«Китай уже неоднократно уведомлял американскую сторону о том, что аэростат предназначен для гражданского использования и вошел в [воздушное пространство] США из‑за форс-мажора, это была совершенно непредвиденная ситуация», — говорится в сообщении китайского внешнеполитического ведомства.