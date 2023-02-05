Реклама
Новости

Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру. Это был его последний поединок в карьере

Виктория Шанина
Сегодня в 08:59

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко потерпел поражение американцу Райану Бейдеру в поединке за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе. Текстовую трансляцию встречи вел «Чемпионат».

Бейдер нокаутировал россиянина в первом раунде, менее чем спустя десять минут после начала поединка. Это был уже второй бой спортсменов — в 2019-м Райан Бейдер нокаутировал Емельяненко на первой минуте.

Федор Емельяненко неоднократно заявлял, что вторая встреча с Бейдером станет последним боем в его карьере.

«Я закончил. Спасибо всем», — сказал Емельяненко по завершении поединка.

На счету 46-летнего Федора Емельяненко 47 боев, в которых он одержал 40 побед и потерпел семь поражений. В рамках Bellator он провел семь боев, в которых четыре раза победил и трижды проиграл.

расскажите друзьям
люди
Федор Емельяненко
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»