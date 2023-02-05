Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру. Это был его последний поединок в карьере

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко потерпел поражение американцу Райану Бейдеру в поединке за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе. Текстовую трансляцию встречи вел «Чемпионат».
Бейдер нокаутировал россиянина в первом раунде, менее чем спустя десять минут после начала поединка. Это был уже второй бой спортсменов — в 2019-м Райан Бейдер нокаутировал Емельяненко на первой минуте.
Федор Емельяненко неоднократно заявлял, что вторая встреча с Бейдером станет последним боем в его карьере.
«Я закончил. Спасибо всем», — сказал Емельяненко по завершении поединка.
На счету 46-летнего Федора Емельяненко 47 боев, в которых он одержал 40 побед и потерпел семь поражений. В рамках Bellator он провел семь боев, в которых четыре раза победил и трижды проиграл.