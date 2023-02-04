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Korn выпустили концертный мини-альбом «Requiem Mass»

Денис Ламехов
Сегодня в 18:06

Американская ню-метал-группа Korn выпустила мини-альбом «Requiem Mass». Его можно послушать здесь.

На борту — пять композиций с последнего к текущему моменту полноформатника коллектива «Requiem», сыгранных живьем во время онлайн-трансляции в феврале 2022 года. Это «Start the Healing», «Worst Is on It’s Way», «Lost in the Grandeur», «Hopeless and Beaten», «Let the Dark Do the Rest».

«Requiem» — четырнадцатая за тридцатилетнюю историю пластинка Korn. Вот как о записи отзывалась музыкальная редакция «Афиши Daily»: «Группа Korn все последние десять лет копила силы и возвращала себе былую мощь. Альбом „Requiem“ — финальная точка этого пути. Буйствуют ударные, гудят гитары, Джонатан Дэвис вновь то напряженно и угрожающе почти шепчет, то срывается на дикий крик. Ню-метал давно пора реабилитировать. „Requiem“ этому как никогда способствует».

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Джонатан Дэвис
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