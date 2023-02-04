Korn выпустили концертный мини-альбом «Requiem Mass»

«Requiem» — четырнадцатая за тридцатилетнюю историю пластинка Korn. Вот как о записи отзывалась музыкальная редакция «Афиши Daily»: «Группа Korn все последние десять лет копила силы и возвращала себе былую мощь. Альбом „Requiem“ — финальная точка этого пути. Буйствуют ударные, гудят гитары, Джонатан Дэвис вновь то напряженно и угрожающе почти шепчет, то срывается на дикий крик. Ню-метал давно пора реабилитировать. „Requiem“ этому как никогда способствует».