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Хлою Черри из «Эйфории» обвинили в краже одежды

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:52

Хлою Черри, сыгравшую Фэй в сериале «Эйфория», обвинили в краже блузки за 28 долларов (около 2000 рублей). Об этом сообщает TMZ.

Инцидент произошел 27 декабря, когда актриса была на шопинге в торговом центре Building Character в своем родном городе Ланкастер.

Она зашла в магазин Jenny & the Clowder, взяла в примерочную блузку, но вышла уже без нее. В этом магазине она оплатила другие вещи с помощью кредитной карты, но не блузку.

Впоследствии сотрудники магазина не обнаружили в примерочной после Черри вещь и вызвали полицию. Тогда актриса призналась в содеянном, отдав украденное офицеру.

Черри не первая знаменитость, которая была поймана на воровстве вещей. Например, в 2001 году Вайнона Райдер украла из магазина Saks Fifth Avenue в Беверли-Хиллз дизайнерских вещей на сумму более 5000 долларов (около 35 тыс. рублей).

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Вайнона Райдер
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