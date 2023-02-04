Первая часть серии вышла на экраны в 1984-м, шестая — пятью годами позже. После ухода из франшизы крупных киноролей Робертсон не получал. Среди его работ в 1990-х — небольшие роли в первом перезапуске «Сумеречной зоны» и «Выстрелах в Далласе» Оливера Стоуна. В 2000-х и 2010-х в кино Робертсон почти не снимался.