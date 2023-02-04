Скончался актер Джордж Робертсон, сыгравший комиссара Херста в первых шести эпизодах комедийной серии «Полицейская академия», пишет Deadline. Он ушел из жизни в возрасте 89 лет в одной из больниц Торонто. Причины смерти не сообщаются.
Робертсон родился в Онтарио в 1933-м, играл в театре и кино (одна из его первых работ — эпизодическая роль в «Ребенке Розмари» Романа Полански). К началу съемок «Академии» уже 15 лет участвовал в различных проектах.
Первая часть серии вышла на экраны в 1984-м, шестая — пятью годами позже. После ухода из франшизы крупных киноролей Робертсон не получал. Среди его работ в 1990-х — небольшие роли в первом перезапуске «Сумеречной зоны» и «Выстрелах в Далласе» Оливера Стоуна. В 2000-х и 2010-х в кино Робертсон почти не снимался.