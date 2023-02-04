В Кисловодске установят памятник Чебурашке

В Кисловодске установят скульптуру Чебурашки на улице Карла Маркса, где проходили съемки одноименного фильма. Об этом пишет РИА «Новости».
По словам главы Кисловодска Евгения Моисеева, эту идею уже одобрил Общественный совет города. Он заметил, что в конце просмотра фильма в кинотеатре зрители вместе с героями поют песню про день рождения, а в народе улицу Карла Маркса уже называют Чебурашкинской.
Власти подчеркнули, что ранее Кисловодск получил благодарность от «Мосфильма» за «неоценимую поддержку в создании фильма «Чебурашка».
Фильм «Чебурашка» дебютировал в кинотеатрах 1 января. По сюжету анимированный главный герой попадает в маленький городок у моря, где встречает уже знакомых нам персонажей из советского мультфильма. Съемки ленты проходили в Сочи, Кисловодске и Пятигорске.
Ранее гендиректор компании «Централ Партнершип» Вадим Верещагин заявил, что «Чебурашка» продержится в кинопрокате «до тех пор, пока зрительский ручеек не иссякнет». «Вот пока последний зритель его не посмотрит, он будет в кинотеатрах», — добавил он.