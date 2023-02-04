В Кисловодске установят памятник Чебурашке

По словам главы Кисловодска Евгения Моисеева, эту идею уже одобрил Общественный совет города. Он заметил, что в конце просмотра фильма в кинотеатре зрители вместе с героями поют песню про день рождения, а в народе улицу Карла Маркса уже называют Чебурашкинской.