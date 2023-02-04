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Первое обновление Telegram в 2023-м: новый способ входа в аккаунт и запрет на голосовые в чатах

Денис Ламехов
Сегодня в 15:38

Мессенджер Telegram выпустил первое в 2023 году обновление. Рассказываем о главных нововведениях.

  • Войти в сервис теперь можно с помощью Apple ID и Google ID — вводить код из смс для этого не потребуется. Если у вас включена двухфакторная аутентификация, то ввести нужно будет и пароль.
  • Любые стикеры и анимированные эмодзи отныне могут стать фотографией аккаунта, группы или канала. Подписка Premium для этого не потребуется.
  • В настройках появилась возможность выбрать типы чатов (беседы, закрытые сообщества, каналы), фото и видео из которых будут автоматически сохраняться на устройство. Можно установить исключения.
  • Администраторы каналов и чатов могут запретить участникам отправку фотографий, видео, голосовых сообщений и других типов контента. Отключить получится и текстовые сообщения.
  • В разделе «Использование сети» появились диаграммы, показывающие, как Telegram использует Wi-Fi и мобильный трафик и на что уходит большая его часть.
  • Premium-пользователи могут автоматически переводить целые чаты, группы и каналы с иностранных языков на русский. Сама же подписка продается со скидкой до 40%.

Предыдущее крупное обновление мессенджера вышло 30 декабря. Там появилась функция спойлера для фото и видео, а также возможность задавать собственные аватарки для контактов. Подробнее — по ссылке.

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