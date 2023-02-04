Первое обновление Telegram в 2023-м: новый способ входа в аккаунт и запрет на голосовые в чатах

- Войти в сервис теперь можно с помощью Apple ID и Google ID — вводить код из смс для этого не потребуется. Если у вас включена двухфакторная аутентификация, то ввести нужно будет и пароль.
- Любые стикеры и анимированные эмодзи отныне могут стать фотографией аккаунта, группы или канала. Подписка Premium для этого не потребуется.
- В настройках появилась возможность выбрать типы чатов (беседы, закрытые сообщества, каналы), фото и видео из которых будут автоматически сохраняться на устройство. Можно установить исключения.
- Администраторы каналов и чатов могут запретить участникам отправку фотографий, видео, голосовых сообщений и других типов контента. Отключить получится и текстовые сообщения.
- В разделе «Использование сети» появились диаграммы, показывающие, как Telegram использует Wi-Fi и мобильный трафик и на что уходит большая его часть.
- Premium-пользователи могут автоматически переводить целые чаты, группы и каналы с иностранных языков на русский. Сама же подписка продается со скидкой до 40%.
Предыдущее крупное обновление мессенджера вышло 30 декабря. Там появилась функция спойлера для фото и видео, а также возможность задавать собственные аватарки для контактов. Подробнее — по ссылке.
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