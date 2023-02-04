Разработчики представили приложение для наблюдения за НЛО

«Раньше люди, увидевшие странные огни в небе, могли только рассказать об этом друзьям или позвонить в спецслужбы. Вскоре любой человек, имеющий смартфон, сможет с помощью приложения сообщить о необъяснимом событии, как только оно произойдет», — подчеркивают разработчики.