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Разработчики представили приложение для наблюдения за НЛО

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:54

Разработчики стартапа Enigma Labs выпустили приложение для наблюдения за НЛО. Об этом сообщает Wired.

Пока приложение доступно только по приглашениям. В будущем оно станет доступно широкой публике.

Пользователи могут загружать в Enigma заметки с фото, видео и местоположением, описывая историю наблюдения за НЛО. Приложение, в свою очередь, будет классифицировать источники и отличать «заслуживающих доверия военных летчиков» от «свидетелей, которые выпили слишком много».

«Раньше люди, увидевшие странные огни в небе, могли только рассказать об этом друзьям или позвонить в спецслужбы. Вскоре любой человек, имеющий смартфон, сможет с помощью приложения сообщить о необъяснимом событии, как только оно произойдет», — подчеркивают разработчики.

Enigma Labs не единственная частная организация, занимающаяся НЛО. Так, компания To the Stars Academy of Arts & Science, соучредителем которой является гитарист Blink-182 Том Делонг, нанимает бывших ученых и госслужащих, чтобы популяризовать уфологию.

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