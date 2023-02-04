Панк-пионеры The Damned анонсировали выход 12-го альбома. Первый сингл с него уже можно послушать

Два участника оригинального состава, образовавшегося еще в 1970-х, по-прежнему в строю — это фронтмен Дейв Вэниан и басист Кэптен Сенсибл (он же — Рэймонд Бернс). Музыканты обещают 12 новых треков, первый из которых — «The Invisible Man» — уже можно послушать.