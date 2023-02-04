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Панк-пионеры The Damned анонсировали выход 12-го альбома. Первый сингл с него уже можно послушать

Денис Ламехов
Сегодня в 14:31

Британская группа The Damned анонсировала выход двенадцатого альбома «Darkadelic» — он увидит свет 28 апреля, пишет NME.

Два участника оригинального состава, образовавшегося еще в 1970-х, по-прежнему в строю — это фронтмен Дейв Вэниан и басист Кэптен Сенсибл (он же — Рэймонд Бернс). Музыканты обещают 12 новых треков, первый из которых — «The Invisible Man» — уже можно послушать.

The Damned собрались в Лондоне в 1976 году и стали одной из важнейших групп британского панк-рока, выпустив классический для жанра альбом «Damned Damned Damned». На его борту — хиты «New Rose» (первый панк-сингл в музыкальной истории Соединенного Королевства) и «Neat Neat Neat».

Со временем коллектив отошел от прямолинейного звучания и начал экспериментировать с постпанком, нью-вейвом, готическим роком и поп-музыкой, но затем вновь обращался к грубой подаче. Последняя к текущему моменту пластинка The Damned «Evil Spirits» вышла в 2018 году.

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