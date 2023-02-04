Борис Джонсон рассказал, что целыми днями рисует коров

«Коров на самом деле гораздо сложнее нарисовать, чем вы думаете. Сколько пальцев на ногах у коровы? Два, и у них есть маленькая штучка на пятке. И как вы называете эту часть коровы? Я думаю, она называется холка. Как вы называете заднюю часть колена коровы? Нога», — сказал он.