Реклама
Новости

Борис Джонсон рассказал, что целыми днями рисует коров

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:11

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что после отставки целыми днями рисует коров. Его слова передает Deadline.

В эфире британского телеканала TalkTV Джонсон поделился, что в настоящее время он занимается проектом, который заключается «в освоении формы коровы».

«Коров на самом деле гораздо сложнее нарисовать, чем вы думаете. Сколько пальцев на ногах у коровы? Два, и у них есть маленькая штучка на пятке. И как вы называете эту часть коровы? Я думаю, она называется холка. Как вы называете заднюю часть колена коровы? Нога», — сказал он.

Сейчас экс-премьер-министр заполняет книгу рисунками коровы и фотографиями ее частей тела. В будущем Джонсон планирует переключиться на лошадей.

Это не первый раз, когда политик раскрывает свое необычное хобби. В 2019 году он рассказывал, что делает модели автобусов из старых деревянных ящиков, в которые помещаются по две винные бутылки.

7 июля 2022-го Борис Джонсон заявил, что покидает пост премьера Великобритании и лидера Консервативной партии. Решение связано с секс-скандалом вокруг его протеже и бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера. 52-летнего политика обвинили в том, что он в нетрезвом состоянии домогался двух мужчин.

расскажите друзьям
теги
Консервативная партия
люди
Борис Джонсон
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»