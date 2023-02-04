Борис Джонсон рассказал, что целыми днями рисует коров

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что после отставки целыми днями рисует коров. Его слова передает Deadline.
В эфире британского телеканала TalkTV Джонсон поделился, что в настоящее время он занимается проектом, который заключается «в освоении формы коровы».
«Коров на самом деле гораздо сложнее нарисовать, чем вы думаете. Сколько пальцев на ногах у коровы? Два, и у них есть маленькая штучка на пятке. И как вы называете эту часть коровы? Я думаю, она называется холка. Как вы называете заднюю часть колена коровы? Нога», — сказал он.
Сейчас экс-премьер-министр заполняет книгу рисунками коровы и фотографиями ее частей тела. В будущем Джонсон планирует переключиться на лошадей.
Это не первый раз, когда политик раскрывает свое необычное хобби. В 2019 году он рассказывал, что делает модели автобусов из старых деревянных ящиков, в которые помещаются по две винные бутылки.
7 июля 2022-го Борис Джонсон заявил, что покидает пост премьера Великобритании и лидера Консервативной партии. Решение связано с секс-скандалом вокруг его протеже и бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера. 52-летнего политика обвинили в том, что он в нетрезвом состоянии домогался двух мужчин.