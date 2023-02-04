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Wildberries запретит продажу вейпов и курительных смесей на своем сайте

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:56

С 7 февраля Wildberries запретит продажу безникотиновых вейпов и курительных смесей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ретейлера.

Такое решение было принято из‑за недобросовестных продавцов, которые могли продавать на Wildberries никотиносодержащую продукцию под видом безникотиновой.

Компания также запретила хранить вейпы и курительные смеси на своих складах.

18 января спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам разработать предложения о возможном запрете вейпов. На следующий день Роспотребнадзор поддержал идею.

Позже Владимир Путин подписал закон, повышающий ставки акцизов на сигареты и папиросы на 2%, а на жидкости для вейпов и нагреваемый табак — на 11%. Документ вступит в силу 1 марта.

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