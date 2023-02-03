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Телеканал AMC продлил сериал «Мэйферские ведьмы» по романам Энн Райс на второй сезон

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:26

Телеканал AMC продлил сериал «Мэйферские ведьмы», основанный на серии романов американской писательницы Энн Райс, на второй сезон. Об этом сообщил Collider.

В эфир вышли пока только четыре эпизода шоу, однако, как отметило издание, раний анонс продолжения неудивителен: AMC продлил другой проект по произведениям Райс — ремейк «Интервью с вампиром» — еще до премьеры первого сезона.

Релиз «Мэйферских ведем» ожидаемо стал успехом для телесети. Сериал обогнал по рейтингам «Интервью с вампиром» и оказался самым просматриваемым в течение первых 30 дней после выпуска многосерийным шоу платформы AMC+.

Этот проект — первая попытка экранизации популярной серии книг Райс. Главную роль в нем исполнила звезда «Белого лотоса» Александра Даддарио. Она сыграла нейрохирурга Роуэн Филдинг, обнаружившую у себя сверхъестественные способности.

Согласно сюжету, девушка узнает, что происходит из древнего семейства ведьм, которые поколениями боролись в Новом Орлеане с некими зловещими силами. Вскоре эти силы становятся проблемой Роуэн — насладницы рода.

Помимо Даддарио, в шоу снялись Джек Хьюстон, Гарри Хэмлин, Тонгайи Чириса, Аннабет Гиш и Бэт Грант. Шоураннером и продюсером сериала стала Эста Сполдинг. Также над «Мэйферскими ведьмами» работают Марк Джонсон и Мишель Эшфорд.

«Мэйфейрские ведьмы» — серия мистических романов Энн Райс, написанных в 1990–1994 годах. Она рассказывает о семье ведьм Мэйфейр. Сюжет книг пересекается с другим циклом писательницы — «Вампирские хроники». В последний входит роман «Интервью с вампиром».

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