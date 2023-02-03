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Рок-музыкант Гэри Глиттер вышел из тюрьмы. Он был осужден за растление трех школьниц

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:39

Британского рок-музыканта Пола Гэдда, известного как Гэри Глиттера, освободили из тюрьмы спустя восемь лет после того, как его осудили за сексуальное насилие на тремя школьницами. Об этом сообщил ТАСС.

Артист отбыл в заключении половину назначенного ему 16-летнего срока. После выхода из тюрьмы Глиттер продолжит быть под наблюдением правоохранителей. Кроме того, он будет обязан носить отслеживающий местоположение GPS-датчик.

«Лица, совершившие преступления сексуального характера, такие как Пол Гэдд, находятся под пристальным наблюдением полиции и службы пробации, к ним относятся одни из самых жестких условий освобождения», — заявили власти.

В министерстве юстиции отметили, что, если Глиттер нарушит условия освобождения под залог, он будет возвращен за решетку. Где будет жить музыкант, не сообщили.

В данный момент Глиттеру 78 лет. Он начал музыкальную карьеру в 1960-х годах. Пик его популярности пришелся на 1970-е. Именно в эти годы он, как посчитал суд, совершил преступления в отношении несовершеннолетних.

Глиттер не признал свою вину. Однако в конце 1990-х годов его уже обвиняли в хранении детской порнографии. В середине 2000-х музыкант оказался во вьетнамской тюрьме из‑за неприличного поведения в присутствии несовершеннолетних.

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