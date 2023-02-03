Во Франции арестовали мафиози, который 16 лет скрывался от властей и работал поваром

63-летнего мужчину в прошлом осудили в убийстве Стефано и Джузеппе Бартоломео. Также его обвиняли в покушении на Эмилиано Москьяро. 16 лет назад Греко удалось сбежать из‑под стражи, с тех пор он находился в бегах.