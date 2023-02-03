Во Франции арестовали мафиози, который 16 лет скрывался от властей и работал поваром

63-летнего мужчину в прошлом осудили в убийстве Стефано и Джузеппе Бартоломео. Также его обвиняли в покушении на Эмилиано Москьяро. 16 лет назад Греко удалось сбежать из‑под стражи, с тех пор он находился в бегах.
Его обнаружили во французском городе Сент-Этьен, где он работал в пиццерии. Преступника нашли в ходе совместной операции местных властей и спецотдела Интерпола по борьбе с мафиозной группировкой «Ндрангетой».
Издание Evening Standard выяснило, что Греко использовал для жизнь во Франции имя Паоло Димитрио. Спустя столько лет после побега он уже не беспокоился о своей безопасности и даже дал интервью местной газете, рекламируя свой ресторан.
«Сколько бы ни пытались преступники скрыться за границей, они не смогут бегать от правосудия вечно. Преданные своему делу полицейские по всей планете будут всегда следить за тем, чтобы законность восторжествовала», — заявил генсек Интерпола Юрген Шток.
«Ндрангета» — самая общирная и могущественная мафиозная группировка современной Италии, основанная в Калабрии. Она действует на всех континентах и занимается в том числе торговлей кокаином.