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Бенедикт Камбербатч сыграет кукловода в сериале Netflix «Эрик»

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:31

Британский актер Бенедикт Камбербатч, известный по сериалу «Шерлок» и франшизе «Доктор Стрэндж», снимется в сериале Netflix «Эрик». Он также выступит исполнительным продюсером проекта, сообщил Deadline.

Камбербатч исполнит роль кукловода, чей сын пропал без вести на Манхэттене в 1980-х годах. Также в шоу сыграют Габи Хоффман («Камон Камон», «Очевидное»), МакКинли Белчер II («Озарк»), Дэн Фоглер («Фантастические твари») и Фиби Николлс («Хокинг»).

Кроме того, в актерский состав войдут Кларк Питерс, Иван Моррис Хоу, Дэвид Денман, Бамар Кейн, Адеперо Одуйэ, Алксис Молнар и Роберта Колиндрес. Сценарий шоу напишет Эби Морган, а производством займется Sister («Чернобыль»).

В сериале будет шесть эпизодов. Из них зрители узнают о Винсенте Андерсоне, который находит утешение после потери сына в дружбе с Эриком — монстром, живущим под кроватью пропавшего мальчика.

«„Эрик“ — это мрачное и безумное путешествие в сердце Нью-Йорка 1980=х годов, в хороший, плохой и уродливый мир Винсента», — рассказала Морган.

В будущем Камбербатч снимется также в экранизации книги Роалда Даля «Чудесная история Генри Шугара» — ее поставит Уэс Андерсон. Также актер появится в фильме-катастрофе «Конец, с которого мы начинаем».

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