Бенедикт Камбербатч сыграет кукловода в сериале Netflix «Эрик»

Британский актер Бенедикт Камбербатч, известный по сериалу «Шерлок» и франшизе «Доктор Стрэндж», снимется в сериале Netflix «Эрик». Он также выступит исполнительным продюсером проекта, сообщил Deadline.
Камбербатч исполнит роль кукловода, чей сын пропал без вести на Манхэттене в 1980-х годах. Также в шоу сыграют Габи Хоффман («Камон Камон», «Очевидное»), МакКинли Белчер II («Озарк»), Дэн Фоглер («Фантастические твари») и Фиби Николлс («Хокинг»).
Кроме того, в актерский состав войдут Кларк Питерс, Иван Моррис Хоу, Дэвид Денман, Бамар Кейн, Адеперо Одуйэ, Алксис Молнар и Роберта Колиндрес. Сценарий шоу напишет Эби Морган, а производством займется Sister («Чернобыль»).
В сериале будет шесть эпизодов. Из них зрители узнают о Винсенте Андерсоне, который находит утешение после потери сына в дружбе с Эриком — монстром, живущим под кроватью пропавшего мальчика.
«„Эрик“ — это мрачное и безумное путешествие в сердце Нью-Йорка 1980=х годов, в хороший, плохой и уродливый мир Винсента», — рассказала Морган.