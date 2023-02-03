Страны ЕС договорились о введении потолка цен на нефтепродукты из России

С 5 декабря Евросоюз, «Большая семерка» и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Страны договорились, что предельная цена будет фиксированной, а не привязанной к индексу, однако ее размер может меняться.