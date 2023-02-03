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Страны ЕС договорились о введении потолка цен на нефтепродукты из России

Виктория Шанина
Вчера в 22:01

Страны Евросоюза достигли договоренности о введении потолка цен на российские нефтепродукты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой шведское председательство в ЕС и неназванных дипломатов.

Потолок цен будет установлен на уровне 100 долларов за баррель торгующихся с премий (например, дизельное топливо). Для нефтепродуктов торгующихся со скидкой (таких как мазут) предельная цена составит 45 долларов за баррель.

Ожидается, что ограничение начнет действовать с 5 февраля.

С 5 декабря Евросоюз, «Большая семерка» и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Страны договорились, что предельная цена будет фиксированной, а не привязанной к индексу, однако ее размер может меняться.

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